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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

GRYAMMY 2024 | نجوم حققوا أرقامًا قياسية في ترشيحات الدورة الـ 66

نجوم حققوا أرقام
نجوم حققوا أرقام قياسية في ترشيحات GRYAMMY 2024

أعلنت إدارة جوائز 2024 GRAMMY الشهيرة، قائمة المرشحين في الدورة الـ 66، والتي تضمنت أبرز نجوم الموسيقى والغناء والعالم، بجانب عدد كبير من الألبومات التي تحمل الأنواع الموسيقية المختلفة مثل R&B، والموسيقى البديلية، بوب، روك، وغيرها.

ألبوم أغاني فيلم BARBIE وترشحيات قياسية في GRAMMY 2024

وكانت قد تصدرت أعمال ونجوم “وارنر ميوزك” قائمة الترشيحات لجوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024، على وجه الخصوص ألبوم أغاني الفيلم السينمائي الشهير "باربي" الذي حطم الأرقام القياسية بالترشيحات عن أي ألبوم سابق.

ونستطرد خلال السطور الآتية أبرز المرشحين لجوائز الجرامي العالمية 2024 في دورتها السادسة والستون تصدرت أعمال ونجوم وارنر ميوزك، كالآتي:

 

 

ألبوم العام : THE AGE OF PLEASURE Janelle Monáe

 تسجيل العام : WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish 

 

أغنية العام : DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) Dua Lipa WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish 

 

أفصل فنان صاعد : Fred again..

 

 أفضل أداء بوب منفرد : WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish

 

 أفضل ألبوم بوب غنائي : Chemistry Kelly Clarkson SUBTRACT Ed Sheeran 

 

أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية : RUMBLE Skrillex, Fred again.. & Flowdan

 

 أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية : ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022) Fred again.. QUEST FOR FIRE Skrillex

 

 أفضل ألبوم روك : THIS IS WHY Paramore 

 

أفضل أداء موسيقي Alternative : THIS IS WHY Paramore

 

 أفضل ألبوم R&B معاصر : THE AGE OF PLEASURE Janelle Monáe

 

 أفضل أداء لحن راب : SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD Burna Boy featuring 21 Savage

 أفضل أغنية راب : BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua JUST WANNA ROCK Lil Uzi Vert

 

 أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة : THANK GOD I DO Lauren Daigle أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر : LAUREN DAIGLE Lauren Daigle 

 

أفضل أداء موسيقي عالمي : ALONE Burna Boy

 

 أفضل أداء موسيقي أفريقي : CITY BOYS Burna Boy

 

 أفضل ألبوم موسيقي عالمي : I TOLD THEM… Burna Boy 

 

أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية : AURORA Daisy Jones & The Six BARBIE THE ALBUM Various Artists 

 

 

أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي : BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish

 

 أفضل فيديو كليب : WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish بالإضافة إلى ما سبق.

 

 هناك النجم فريد أجين المرشح عن أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية لأغنية "Strong" مع رومي، ومارك رونسون وأندرو وايت المرشحان لأفضل موسيقى تصويرية لمشاهد بصرية (تشمل الأفلام والتلفزيون) عن فيلم باربي.

 

موعد انتهاء جولة التصويت لـ GRAMMY 2024، وإقامة الحفل في فبراير 

 

ومن المقرر أن تقام الجولة النهائية للتصويت لأعضاء الأكاديمية حددت اعتباراً من 14 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 

 

 سيقام حفل GRAMMY 2024  في كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم الأحد 4 فبراير القادم ، وسيتم بثه مباشرة على قناة CBS وParamount+. 

 

 

 

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