GRYAMMY 2024 | نجوم حققوا أرقامًا قياسية في ترشيحات الدورة الـ 66

أعلنت إدارة جوائز 2024 GRAMMY الشهيرة، قائمة المرشحين في الدورة الـ 66، والتي تضمنت أبرز نجوم الموسيقى والغناء والعالم، بجانب عدد كبير من الألبومات التي تحمل الأنواع الموسيقية المختلفة مثل R&B، والموسيقى البديلية، بوب، روك، وغيرها.

ألبوم أغاني فيلم BARBIE وترشحيات قياسية في GRAMMY 2024

وكانت قد تصدرت أعمال ونجوم “وارنر ميوزك” قائمة الترشيحات لجوائز الجرامي الـ 66 لعالم 2024، على وجه الخصوص ألبوم أغاني الفيلم السينمائي الشهير "باربي" الذي حطم الأرقام القياسية بالترشيحات عن أي ألبوم سابق.

ونستطرد خلال السطور الآتية أبرز المرشحين لجوائز الجرامي العالمية 2024 في دورتها السادسة والستون تصدرت أعمال ونجوم وارنر ميوزك، كالآتي:

ألبوم العام : THE AGE OF PLEASURE Janelle Monáe

تسجيل العام : WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish

أغنية العام : DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) Dua Lipa WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish

أفصل فنان صاعد : Fred again..

أفضل أداء بوب منفرد : WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish

أفضل ألبوم بوب غنائي : Chemistry Kelly Clarkson SUBTRACT Ed Sheeran

أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية : RUMBLE Skrillex, Fred again.. & Flowdan

أفضل ألبوم راقص/ موسيقى إلكترونية : ACTUAL LIFE 3 (JANUARY 1 – SEPTEMBER 9 2022) Fred again.. QUEST FOR FIRE Skrillex

أفضل ألبوم روك : THIS IS WHY Paramore

أفضل أداء موسيقي Alternative : THIS IS WHY Paramore

أفضل ألبوم R&B معاصر : THE AGE OF PLEASURE Janelle Monáe

أفضل أداء لحن راب : SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD Burna Boy featuring 21 Savage

أفضل أغنية راب : BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua JUST WANNA ROCK Lil Uzi Vert

أفضل أداء / أغنية موسيقية دينية معاصرة : THANK GOD I DO Lauren Daigle أفضل ألبوم موسيقي ديني معاصر : LAUREN DAIGLE Lauren Daigle

أفضل أداء موسيقي عالمي : ALONE Burna Boy

أفضل أداء موسيقي أفريقي : CITY BOYS Burna Boy

أفضل ألبوم موسيقي عالمي : I TOLD THEM… Burna Boy

أفضل موسيقي مصاحبة للمشاهد البصرية : AURORA Daisy Jones & The Six BARBIE THE ALBUM Various Artists

أفضل أغنية مكتوبة لعمل مرئي : BARBIE WORLD (FROM BARBIE THE ALBUM) - Nicki Minaj & Ice Spice featuring Aqua DANCE THE NIGHT (FROM BARBIE THE ALBUM) - Dua Lipa I’M JUST KEN (FROM BARBIE THE ALBUM) - Ryan Gosling WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] - Billie Eilish

أفضل فيديو كليب : WHAT WAS I MADE FOR? [FROM THE MOTION PICTURE “BARBIE”] Billie Eilish بالإضافة إلى ما سبق.

هناك النجم فريد أجين المرشح عن أفضل تسجيل راقص/ موسيقى إلكترونية لأغنية "Strong" مع رومي، ومارك رونسون وأندرو وايت المرشحان لأفضل موسيقى تصويرية لمشاهد بصرية (تشمل الأفلام والتلفزيون) عن فيلم باربي.

موعد انتهاء جولة التصويت لـ GRAMMY 2024، وإقامة الحفل في فبراير

ومن المقرر أن تقام الجولة النهائية للتصويت لأعضاء الأكاديمية حددت اعتباراً من 14 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024

سيقام حفل GRAMMY 2024 في كريبتو أرينا في لوس أنجلوس، كاليفورنيا يوم الأحد 4 فبراير القادم ، وسيتم بثه مباشرة على قناة CBS وParamount+.