عمر السومة يقود منتخب سوريا في مواجهة كوريا الشمالية اليوم

يستعد منتخب سوريا الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية ضد كوريا الشمالية والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في السعودية ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويعتمد المنتخب السوري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر على مجموعة متميزة من اللاعبين يتصدرهم الثنائي عمر خربين لاعب الوحدة الإماراتي المعار إلى فريق شباب الأهلي وعمر السومة لاعب العربي القطري.

وأكد الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن الجميع استعد جيدًا لمباراة اليوم أمام كوريا الشمالية، وأن المواجهة تأتي بعد فترة استعداد طويلة تم استثمارها في تجريب اللاعبين، واختبار مدى قدرتهم على التأقلم مع الأفكار الجديدة.

مجموعة منتخب سوريا في تصفيات المونديال

ويتواجد المنتخب السوري ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كوريا الشمالية وميانمار واليابان.

وكان منتخب نسور قاسيون قد أنهى تحضيراته للمباراة بمران خفيف أمس على ملعب ستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة والذي سيستضيف المواجهة المرتقبة التي يبحث فيها عن بداية قوية في مستهل مشوار التصفيات.