نائب محافظ سوهاج يستعرض أعمال اللجنة الفرعية لجائزة التميز الوظيفي

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفرعية لجائزة سوهاج للتميز الوظيفي، لبحث مدى تطبيق معايير الاختيار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا، وجمال حسن رئيس اللجنة الفرعية.

أكد نائب المحافظ ضرورة التأكد من مدى تطبيق معايير الاختيار، ومراعاة الضوابط والاشتراطات الموضوعة، مشيرًا إلى أن تقسيم أعداد المتقدمين مهمًٌّ، على أن تقوم اللجنة الفرعية بإنهاء أعمالها في أقرب وقت ممكن والعرض، تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية.

في سياق متصل أجرت محافظة سوهاج، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، بإشراف من اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، القرعة العلنية لتأجير 22 محلًّا تجاريًّا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة ثالثة والمخصصة لأنشطة "الأدوات الكهربائية وصيانتها، وبيع وصيانة المحمول، ومكتبة، ومستحضرات تجميل، وبيع وإصلاح أحذية، وحلواني، ومحمصة"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حضر مراسم إجراء القرعة علي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، وممثلو إدارة العقود والمشتريات، وأعضاء لجنة الفحص، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

يذكر أن السوق الحضرية الجديدة بمدينة ناصر، يعد أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقد قامت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية بإجراء القرعة العلنية للمرحلتين الأولي والثانية بعدد 75 محلًّا تجاريًّا لأنشطة متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع رؤية مصر 2030، والجمهورية الجديدة.