أورينت بلانيت: العاصمة الإدارية نموذج يمكن نقله للمحافظات

أعرب نضال أبو زكي مدير عام شركة أورينت بلانيت، عن سعادته بتجربة العاصمة الإدارية المصرية، مشيراً إلى إمكانية نقل نفس النموذج إلى باقي المحافظات.

أكد أبو زكي خلال ندوة عن المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، إن من أبرز النجاحات في المدن الذكية هو الشراكات بين الحكومات والشركات الأجنبية، لجلب استثمارات خارجية.

أشار إلى تقديم القرية الذكية برامج تدريب مجانية للمبرمجين مما يتيح الكفاءات اللازمة وتطوير إمكانياتهم، مؤكداً أن أهم ما يميز القطاع التكنولوجي أنه لا يحتاج إلى رأسمال كبير.

شدد على أن قطاع التكنولوجيا يتيح الاستثمار في العقول من دون تكاليف عالية.

كما أشار إلى أن العاصمة الإدارية ستوفر كل الخدمات الحكومية على مدار الوقت من دون تكلفة عالية.

تابع أن تشكيل نواة العاصمة الإدارية سيتم بتطوير القطاع التعليمي وتوفير وسائل النقل الذكي وتقديم خدمات صحة متطورة، والهدف منها رفاهية المجتمع.

قال أبو زكي أن المدن الذكية تساهم في تطوير العملية التعليمية، من خلال التعلم الإلكتروني الذي يتيح التعليم لكل الناس دون التقيد بالمكان.

أشار إلى أن أهم ما يميز مصر هو عنصر الاستقرار، بالإضافة إلى امتلاكها إمكانيات بشرية كبيرة.