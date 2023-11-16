قنا تواصل فحص شكاوى المواطنين لإيجاد حلول

باشر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الخميس، بديوان عام محافظة قنا، نشاطهما فى استقبال والاستماع لشكاوي المواطنين وفحصها فى جلسات فردية لكل صاحب شكوي، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأورد المحافظ، أن لقاءاته بأصحاب الشكاوي للعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

لقاءات فردية

واستقبل محافظ قنا المواطنين من مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسي، وهو ما أسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.