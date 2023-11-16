الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مد باب الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب حتى هذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.


 تم  فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 10 أكتوبر الماضي، وغلقه أمس 15 نوفمبر. 


وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

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