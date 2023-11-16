الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين بقطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأنّ الإعلام الإسرائيلي أعلن مقتل نائب قائد سرية في الكتيبة 202 من لواء المظليين، خلال عملية شمال قطاع غزة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 53 جنديًا، منذ بدء عمليته البرية في غزة.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان له: “أصيب ضابط قتال من لواء 82، الفرقة 7 وجندي من لواء شاكيد، بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة”.

مدرسة الهندسة العسكرية

كما أُصيب جندي من الفوج 932 في لواء “ناحال” وقائد بمدرسة الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في المعارك شمال قطاع غزة.

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الجريدة الورقية