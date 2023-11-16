طب بيطري الفيوم تنظم ندوة للتوعية بأمراض الماشية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، ندوة توعوية وتثقيفية للموظفين والمواطنين حول أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم.

جاء ذلك بحضور المهندس ياسر جمعة رئيس المركز، والدكتورة نجلاء رشاد والدكتورة رحاب عزت مسئولي الطب البيطري والدكتور طارق الشيمى مدير إدارة الطب البيطرى بطامية.

في البداية تحدث الدكتور طارق الشيمى عن مخاطر مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع ومدى تأثير هذه الأمراض على الاقتصاد الوطني المصرى، كما تناولت الدكتورة نجلاء رشاد أحمد والدكتورة رحاب عزت مسئولي الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالفيوم، عن كيفية معرفة إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع وكيفية التغلب على هذه الأمراض.

وخلال الندوة تم إعلام الحاضرين والاعلان عن موعد الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع ومدى تأثير هذه الأمراض على الاقتصاد و التى سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري وتستمر لمدة شهر كامل لتحصين الماشية بقرى وعزب ونجوع مركز ومدنية طامية.

وكانت محافظة الفيوم قد أعلنت عن انطلاق فعاليات الحملة القومية الثالثة لعام 2023، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك إعتباراً من الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري، بهدف الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، من التعرض للإصابة بتلك الأمراض، وخطورتها على صحة المواطنين.

وتم التنبيه على مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كل أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى مناشدة مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل، والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

الطب البيطري بالفيوم تستعد لانطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية

وأكد الدكتور زين العابدين علي، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة، تبدأ بترقيم، وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، بجميع مراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أن المديرية، استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، موضحا أن الحملات الإرشادية، والتوعوية، مستمرة مع الحملة القومية للتحصين.

وأضاف، أن المديرية لا تدخر جهداً من أجل إنجاح تلك الحملة، حيث قامت بتوفير التحصينات الجيدة للماشية، والأدوات اللازمة، كما تم تشكيل الفرق البيطرية وتوعيتها بالإرشادات الواجب اتباعها خلال أعمال الحملة، هذا بجانب العمل على التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.