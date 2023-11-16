نضال أبو زكي: مصر مؤهلة لقيادة قطاع التكنولوجيا في المنطقة

أكد الدكتور نضال أبو زكي، مدير عام شركة أورينت بلانيت، أن مصر هي المؤهلة لقيادة قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية للامكانيات التي تمتكلها فمعظم العاملين في كبرى الشركات العالمية مصريين وعرب.

أضاف أبو زكي خلال ندوة عن المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، أن ما ينقص مصر هو الترويج لها خارجيا رغم تواجد عدد كبير من المدن والقرى الذكية والشركات الكبيرة.

تابع أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتكون مركز تطوير برامج وخدمة العملاء مثل تجربة الهند، مشيرا إلى إتاحة فرص عمل وفتح شركات ناشئة.

أكد على زيادة عدد حاضنات الأعمال حتى نستطيع خلق فرص استثمارية ووظائف، مشددا على تعزيز تواجدها في المحافظات أيضا.