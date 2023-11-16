نضال أبو زكي: المدن الذكية تساعد في ترشيد استهلاك الموارد

قال الدكتور نضال أبو زكي، مدير عام شركة أورينت بلانيت، إن بحاجة للترويج الخارجي للمدن الذكية والعاصمة الإدارية.

أضاف أبو زكي خلال ندوة عن المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، المدن الذكية تعني تواجد الخدمات على مدار الوقت، كما تتضمن تطوير البنية التحتية وإنشاء التكتلات التكنولوجية مثل القرية الذكية والجامعات التكنولوجية وتوفير الحكومة المفتوحة أو غير المرئية.

تابع أن الخدمات الذكية تعمل على توفير الوقت والجهد والمال، كما توفر للحكومة معرفة رؤية الجمهور ومتطلباته.

أشار إلى أن أهم تحديات المدن الذكية عنصر التمويل، فالبنية التحتية وكل دائرة الخدمات تتطلب تمويل ووقت لأنها منظومة استثمارات ضخمة.

لفت إلى التحدي الثاني وهو كيف تقنع الناس باستخدام التكنولوجيا ووباء كورونا جاء كنقطة تحول ساعدت على تقبل الأمر.

تابع أن الحكومات تستنبط حلولها من احتياجاتها الأساسية سواء النقل الذكي، كما ستواجهنا أزمة قلة الموارد مثل المياه والكهرباء وللأسف نواجه أزمة مجتمعية وهي ثقافة الترشيد.

شدد على أن مفهوم المدن الذكية يعتمد أيضا على ترشيد استهلاك الموارد، العالم العربي أمامه وقت طويل ويجب جلب أفضل الممارسات من الخارج، مشيراً إلى تجربة دبي.