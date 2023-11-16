مشاهير يتحررون من القفص الذهبي في 2023.. اختتمت بـ"هنا الزاهد وأحمد فهمي"

شهد العام الحالي 2023 العديد من حالات الطلاق للمشاهير والفنانين، ليتفاجأ الجمهور بعد قصص حب ملهمة، ومرور أعوام، بانفصال غير متوقع، وخلال السطور التالية نقدم لكم أبرز حالات طلاق المشاهير التي تمت هذا العام.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

أبرز حالات الطلاق داخل الوسط الفني في 2023

هنا الزاهد وأحمد فهمي:

تفاجأ محبو الثنائي بإعلان الفنانة هنا الزاهد إنفصالها رسميًا عن أحمد فهمي، رغم ظهورها في العديد من البرامج التليفزيونية مشيدة به كزوج، كما أنهما انفصلا بشكل غير رسمي منذ 3 أشهر تقريبًا، إلا أنهما انتظرا إنهاء إجراءات الطلاق، التي تأخرت بسبب انشغال الثنائى بتصوير أعمالهما الفنية.

زينب فياض

زينب فياض ابنة هيفاء وهبي:

أعلنت زينب فياض، ابنة النجمة هيفاء وهبي، طلاقها بشكل راقٍ من والد طفلتيها رهف ودانييل، وكتبت عبر صفحتها الخاصة عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "كل شيء في الحياة قسمة ونصيب".

ياسر فرج وهبة الهواري

ياسر فرج وهبة الهواري:

بعد أقل من عامين، أعلن الفنان ياسر فرج انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري، وذلك بعد تداول العديد من الشائعات عن طلاقهما، ليخرج لجمهوره ليؤكد هذا الخبر، إلا أنه لم يكشف سبب الانفصال.

أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني:

أعلنت علياء بسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة: "الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ.. وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة".

وتابعت "شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام، وإنت مش عارف حاجة، عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغل".

واختتمت هجومها قائلة "ربنا معايا أنا وبناتي.. وينتقم منك ويديلك على قد كل حاجة حصلت".

وأوضحت علياء بسيوني أن أحمد سعد لم يهتم بما حدث لوالدتها وابنتهما، حيث تعرضا لحادث سيارة، وأُصيبت ابنته الرضيعة بكسر في عظمة الفخذ، وذهب لإحياء حفل في الساحل الشمالي.

بشرى وسالم هيكل

بشرى وسالم هيكل:

رغم قصة حبهما الطويلة، وتقدم سالم هيكل للزواج من بشرى بشكل رومانسي، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي عام 2020، بالاتفاق مع الفنان خالد الصاوي، ليتداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويشيد الجميع بقصة حبهما التي تمناها الكثير، إلا أن الحلم تحول لكابوس، حيث أعلنت بشرى انفصالها عن "هيكل" بعد ثلاثة أعوام من زواجهما، قائلة: "الطلاق تمّ بمنتهى الود والاحترام والتفاهم ونحن ما زلنا أصدقاء".

ولم تفصح بشرى عن سبب الطلاق، قائلة: " هذا أمر شخصى لا أقبل من أحد التدخل فيه لأنه لا يخص أحد سوى أسرتي وأسرته ".

شريف منير ولورا عماد وابنيهما

شريف منير ولورا عماد:

بعد زواج دام أكثر من 20 عامًا، أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته لورا، وذلك عبر منشور على صفحته الخاصة بموقع تبادل الصوروالفيديوهات “إنستجرام”، قائلًا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى لها كل الخير".

ولأن لا يوجد دخان بدون نار، فكانت بداية خلافهما عندما نشرت لورا فيديو يظهر فيه شريف منير مع ابنتيهما وكتبت لتوجه رسالة عتاب لهما لأنهما تركاها واختارا حياة أخرى وأشخاصًا آخرين، لتكشف عن وجود خلافات بينها وبين ابنتيها فريدة وكاميليا شريف منير.

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصوفي

مشاهير العالم يعلنون انفصالهم في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وصوفي:

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وزوجته صوفي، انفصالهما، رغم زواج دام 18 عامًا، حيث تزوجا في 2005 ولديهما 3 أبناء، وظهرت بوادر الانفصال عندما كشف الثنائي أنهما يواجهان صعابًا وتحديات في علاقتهما، ففي ذكرى زواجهما الأخيرة كتبت صوفي: "لقد نجحنا معًا في اجتياز أيام دافئة وعواصف عاتية، وظروف أخرى بين هذا وذلك، وما زلنا نحاول"، وأضافت: "العلاقات طويلة الأمد تمثل تحديًا في الكثير من الجوانب".

وأعلن ترودو الطلاق عبر “إنستجرام”: "تود صوفي وأنا أن نطلعكم على أنه بعد العديد من النقاشات الجدية والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال".

نورالفلاح وآل باتشينو

نورالفلاح وآل باتشينو:

تفاجأ رواد السوشيال ميديا بعلاقة النجم الأمريكي آل باتشينو وعارضة الأزياء، ذات الأصول الكويتية، نور الفلاح، رغم فارق العمر الكبير بينهما، فهو يبلغ من العمر 83 عامًا، أما هي 29 عامًا، وكان من المتوقع لمتابعيهما انفصالهما، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تقدمت نور بطلب للحصول على حضانة ابنهما البالغ من العمر 3 أشهر.

ميريل ستريب ودون جومر

ميريل ستريب ودون جومر:

أعلن الثنائي ،الممثلة العالمية ميريل ستريب، وزوجها النحات الشهير دون جومر، انفصالهما بعد زواج دام 45 عامًا، وأكد الثنائي أنهما انفصلا منذ أكثر من 6 سنوات، كما اتفقا على أنهما سيهتمان ببعضهما البعض دائمًا.