قصور الثقافة تطلق ورشة لتعليم فنون السينما بمطروح

انطلقت بقصر ثقافة مطروح ورشة لتعليم فنون السينما، تستمر حتى 17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

الورشة تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ضمن نشاط الإدارة العامة للثقافة السينمائية وبالتعاون مع فرع ثقافة مطروح، وتضمن اليوم الأول محاضرة للمخرج عصام حلمي حول مفهوم التذوق السينمائي تناول فيها التعريف بمفهوم الفن بشكل عام، ثم تطرق إلى تاريخ نشأة السينما ودخول الآلة السينمائية لمصر في نهاية القرن التاسع عشر. وأشار "حلمي"، إلى عناصر الفيلم السينمائي بداية من الفكرة وتطورها عبر عناصر صناعة العمل.

وقدم المونتير حسام المحفوظي محاضرة عن التعريف بالمونتاج السينما وما هي اللقطة وما هو المشهد وشرح كيفية ترتيب المشاهد وإتقان المونتير في ترتيب المشاهد وضبط الايقاع السينمائي للعمل.

كما عقدت محاضرة في اليوم الثاني تناول بها عصام حلمي، اختراع آلة السينما وتطورها وماهو السيناريو السينمائي، وطريقة كتابة السيناريو والحوار وكيفية تحويل الرواية إلي سيناريو سينمائي وكيفية قراءة السيناريو مع عرض نماذج من الأفلام.

وشهد اليوم الثالث محاضرة أخرى تحدث بها "حلمي" عن مفهوم التذوق السينمائي وتطبيق هذا المفهوم على عناصر فيلم "زوجة رجل مهم".

وفي سياق آخر شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، وضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، مجموعة من الورش الفنية احتفالا بأعياد الطفولة، منها ورشة للنول بقصر ثقافة مطروح نفذتها الفنانة منى شاكر بالمدرسة التجريبية بمطروح، وقامت خلالها بشرح طريقة شد النول وتجهيزه.

بينما أقامت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية بمدرسة الإعدادية بنات ضمن سلسلة ورشة لعمل مجسم لبجعة باستخدام الورق المقوى وقصاصات الصوف، وأقام بيت ثقافة سيوة ورشة فنية للرسم الحر، بإشراف مدير البيت ماهر مسلم، عبر فيها الأطفال عن مظاهر الاحتفالات بأعياد الطفولة.