ميلان يقدم عرضا لضم موهبة صربيا الجديدة

كشفت مصادر صحفية إيطالية ان نادي الميلان قدم عرضا لضم موهبة نادي بارتيزان بلجراد و منتخب صربيا تحت ١٧ عاما ماتيا بوبوفيتش لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وكان ماتيا بوبوفيتش نجم فريق بارتيزان بلجراد قد جذب أنظار عدد من كبرى الاندية الأوربية مثل برشلونة و ريال مدريد و بروسيا دورتموند خلال الفترة الماضية بعدما برز بشكل كبير مع ناديه الصربي كأحد اهم المواهب في الكرة الأوربية حاليا .

واكدت صحفية توتو سبورتو الإيطالية ان نادي الميلان يراقب الاعب منذ فترة طويلة و سيقدم عرضا لضمه خلال يناير المقبل مع نهاية عقد الاعب مع ناديه حيث لا ينوي تجديده و ينظر لخطوته المقبلة في الاندية الأوربية وبالفعل تم تقديم عرض مبدئي للاعب من حانب نادي الميلان لمدة أربعة سنوات ونصف و مسؤولي الميلان اكثر من جلسة مع ماتيا بوبوفيتش لاقناعه بمشروع النادي اللومباردي المستقبلي .

ووفقا للصحفي الإيطالي جان لوكا دي ماريزو فإن مسئولي الميلان واثقون من ضم الاعب على الرغم من المنافسة الضخمة من جانب الاندية الأوربية وأنهم يأملون في توقيع التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة .

يذكر ان ماتيا بوبوفيتش من مواليد ٢٠٠٦ وهو يلعب في مركز المهاجم وطوله ١٩٦ سم .