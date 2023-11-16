بيان جامعة الزقازيق بشأن أزمة طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم

أصدرت جامعة الزقازيق، بيان إعلامي منذ قليل حصلت الوفد على نسخة منه، وذلك للرد على على ما تداولته في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مشكلة طلاب الدراسات العليا بكلية العلوم.

وأوردت الجامعة في بيانها، عدد من النقاط التوضيحية والحقائق التي ترد بها على تلك المشكلة، وهي: أن الجامعة لا يمكن أن تتستر على أى مخالفة من أي نوع مهما كان مرتكبيها، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأنه تم بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق فى هذا الموضوع منذ أكثر من شهر وقبل قيام الطلاب بتقديم أية شكاوي، مؤكدًة أنه لن يكون هناك إضرار بمصلحة وحقوق أى طالب بالجامعة.

وأهابت الجامعة في بيانها بأبناءها الطلاب؛ عدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلاقل والفزع بين طلاب الجامعة.

وطمأنت الجامعة طلابها في بيانها، بأنه وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية؛ سيتم الإعلان عن الحقائق وما تم من نتائج فور انتهاء التحقيقات، وستتخذ الجامعة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة إن وجدت.

يشار إلى أن عدد من طلاب الدراسات العليا "دبلومة الكيمياء الحيوية" بقسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم بجامعة الزقازيق، اشتكوا من تعرضهم للنصب في قيمة الرسوم التي ورودوها لصالح الكلية من خلال إيصالات رسمية أو لأحد موظفي الكلية عبر تطبيق المحفظة الإلكترونية، حتى يحصلوا على شهادة الدبلومة، والمقررة بمبلغ 3500 جنيه للترم الواحد.

وأكد الطلاب المتضررين بأن عددهم بالمئات، وأن إجمالي ما تم توريده بلغ 14 مليون جنيه حتى الآن، لافتين إلى أنهم عندما انتهوا من دراسة الدبلومة، طالبوا باستخراج شهادة تخرج من الكلية، فعلموا وقتها بأنه لم يتم تسجيلهم على سيستم الكلية، رغم دفعهم المصروفات المقررة.

وأعرب الطلاب المتضررين، عن بالغ حزنهم عما وجدوه من هذا التصرف، الذي تسبب لهم في آذى في عملهم بتأخر ترقياتهم، أو عدم استخراج تصاريح السفر، بسبب التأخر في حصولهم على شهادة إتمام الدبلومة.

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