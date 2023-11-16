إصابة عامل زراعي ونجل شقيقه برش خرطوش في مشاجرة بطما

أصيب عامل زراعي برش خرطوش باليد اليمنى ونجل شقيقه بالقدم اليسرى في مشاجرة بناحية الأغاثة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات خلافات مالية وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى طما المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد تلقي بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانة دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أحمد . ع . ا . م" 47 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش باليد اليمنى ونجل شقيقه "عبد العليم . ج . ع . ا" 31 سنة عامل زراعي مصاباً برش خرطوش بالقدم اليسرى وتم نقلهما لمستشفى طما المركزي .

وطرف ثان "أحمد . ح . ع . ع" 31 سنة عامل زراعي وشقيقه "حسام . ح . ع . ع" 30 سنة عامل زراعي الطرفان مقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .