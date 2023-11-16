بتكلفة 28 مليون جنيه.. رصف وتطوير شوارع مدينة فاقوس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية استهدفت مركز ومدينة فاقوس، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في القطاعات الخدمية والتنموية، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المدينة، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ورفع الإشغالات لإعاده الإنضباط للشارع.

وحرص محافظ الشرقية، على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الساحة وتفريعاته بمنطقة محكمة فاقوس بطول 940 م وعرض 10 م وبتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه، وشارع الإيمان (مسايا) وتفريعاته بمنطقه مركز شباب فاقوس بطول 600 م وعرض 7 م وبتكلفة مليون و 200 ألف جنيه.

وتفقد محافظ الشرقية، شارع شلتوت وتفريعاته بطول 900 م وعرض 8م وبتكلفة 2 مليون جنيه، وامتداد شارع الجلاء من التأمين الصحى حتى مفارق طريق الصوالح وتفريعاته بطول 1.5 كم وعرض 9 م وبتكلفة 4 مليون و800 ألف جنيه، وكذلك امتداد شارع ترعة المنيا حتى مفارق طريق الصوالح بطول 750 م وعرض 9م وبتكلفة 2 و500 ألف مليون جنيه.

وأوضح امحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة تسير بخطى متسارعة ووفقاً لجدول زمني محدد، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من وضع طبقات السن تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة .

وتابع المحافظ، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المنيسى وتفريعاته بطول 2.5 كم وعرض 12 م بإستخدام بلاط الانترلوك بتكلفة 14 مليون و500 ألف جنيه، مشدداً على رئيس مركز ومدينة فاقوس بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال، والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف الجارية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.