إصابة 3 سائقين في حادث تصادم بين سيارتين وجرار زراعي بطهطا

شهدت ناحية كوبري الكشاكي بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج وقوع حادث تصادم بين سيارتين وجرار زراعي بسبب التخطي الخاطئ أمام نتج عنه إصابة سائقي السيارتين وسائق اخر من مستقلي السيارة الثانية بجروح قطعية ورضبة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين والجرار الزراعي ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي قسم شرطة طهطا بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين أمام كوبري الكشاكي دائرة القسم.



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "أحمد . م . ا" 33 سنة سائق مقيم دائرة مركز طهطا اصطدم بالسيارة سوزوكي فان قيادة "عبد الفتاح . م . ج" 44 سنة سائق ومقيم بمحافظة أسيوط وإصطدم ابجرار الزراعي قيادة "محمود . ح . م" 50 سنة فلاح ومقيم دائرة القسم بالسيارة الأولى من الخلف نتيجة التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.



نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة الأولى بجروح قطعية بالأصبع السبابة لليد اليمني وكدمات بالوجه والكتف الأيمن وقائد السيارة الثانية بكسر بالترقوة اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومستقل السيارة الثانية "ميسرة . ع . ع" 37 سنة سائق ومقيم دائرة أسيوط بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي المركبات والمصاب الثالث قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائية.



تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين والجرار الزراعي وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.