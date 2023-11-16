تشكيل البرتغال المتوقع أمام ليشتنشتاين.. رونالدو في الهجوم

استقر المدير الفني روبيرتو مارتينيز على تشكيل منتخب البرتغال الأساسي الذي سيدفع به في مواجهة اليوم ضد ليشتنشتاين في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

يدخل المنتخب البرتغالي مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني روبيرتو مارتينيز وهو لا يعاني من أي ضغوط بعد حسم "برازيل أوروبا" بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أوروبا القادمة.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام ليشتنشتاين :

حارس المرمى: دييجو كوستا

الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، جونسالو إيناسيو، دييجو دالوت

الوسط: دانيلو فيريرا، برونو فيرنانديز، أوتافيو إدميلسون

الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، جواو فيلكس

ويتربع منتخب البرتغال على صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المواجهات الـ8 التي خاضها حتى الآن بالتصفيات بفارق 8 نقاط عن منتخب سلوفاكيا أقرب منافسيه.

في حين يقبع منتخب ليشتنشتاين في المركز السادس والأخير بجدول ترتيب المجموعة بعد الهزيمة في جميع المباريات التي خاضها.

موعد مباراة البرتغال وليشتنشتاين والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة البرتغال ضد ليشتنشتاين في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيقود اللقاء الحكم محمد الحكيم ويساعده فريدريك كلايفر وماكس روبن وايلد والحكم الرابع فريدريك كليت، حكم فار جوناس هانسن ومساعد فار جاكوب كيليت.

وستكون مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري، كما ستنقل عبر قنوات Premier Sports 1 HD وDiema Sport 3 HD وRTP 1.