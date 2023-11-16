اتصال: انتخاب عاصم وهبي نائبًا لرئيس منظمة افيكتا

أعلنت جمعية اتصال عن إعادة انتخاب عاصم وهبي، نائب رئيس مجلس إدارتها نائبا لرئيس منظمة أفيكتا لمنطقة شمال إفريقيا حتى عام 2026. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمنظمة أفيكتا.

ويأتي هذا الاختيار استكمالا لمسيرة العمل التي بدأتها اتصال منذ تأسيس افيكتا (التحالف الإفريقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) وهو التحالف الذي يضم اتحادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات وأفرادًا معنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا.

أكد المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أن اختيار عاصم وهبي ممثلا عن اتصال كنائب رئيس منظمة أفيكتا يعكس الدور الذي تلعبه مصر في القارة السمراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بما يخدم الاقتصاد الأفريقي ككل، حيث يتمتع عاصم وهبي بخبرة طويلة في مجال التكنولوجيا، حيث قاد عدة مشاريع ناجحة في مجالات تحسين الأنظمة الرقمية ، كما يعتبر "وهبي" رائدًا في تشجيع ودعم المبادرات التكنولوجية الحديثة لتعزيز التطور الاقتصادي والتكنولوجي .

أعرب عاصم وهبي عن سعادته بهذه الثقة التي أهلته لمنصب نائب رئيس منظمة افيكتا ، مؤكدا: نحن ملتزمون بتطوير تكنولوجيا المستقبل وتحقيق التميز في مجال الاقتصاد الرقمي .