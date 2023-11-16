رئيس جهاز الصالحية يطمئن على جاهزية شبكات الصرف الصحي استعدادًا لسقوط أمطار

أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات المياه وخطوط الصرف الصحي، وذلك في ظل التغيرات المناخية المحتملة وما يصطحبها من سقوط أمطار.

ووجه رئيس جهاز الصالحية الجديدة، بمتابعة سير العمل لتطهير وصيانة خطوط الصرف بالمدينة، وصيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري.

وشدد رئيس جهاز على الإلتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع، لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وعدم انقطاع مياه الشرب والري حرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث وتلافيها قبل أو فور حدوثها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالمدينة وتقديم خدمة أفضل، لافتاً إلى أنه تم اصطفاف فريق العمل والمعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، واستعراض كيفية التغلب على اي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في الانتهاء من العمل وإرجاع الشيء لأصله وانتظام المرافق.