الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

إصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن الإعلام الإسرائيلي، أعلن إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق النار عند حاجز الأنفاق جنوبي القدس، وأن 3 أشخاص نفذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.

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هيفاء أبو غزالة: إسرائيل تنفذ حرب إبادة جماعية في غزة

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غارات إسرائيلية متواصلة على شمال ووسط غزة

واستشهد نحو 50 مواطنا فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة نفذتها الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على حي «الصبرة»، وسط قطاع غزة.

 طائرات الاحتلال الحربية 

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أحد المساجد في حي الصبرة، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء نحو 50 شهيدا، وعشرات الجرحى.

غارة جوية

وفي سياق متصل، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب العشرات جراء غارة جوية استهدفت المدرسة الماليزية، في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الجريدة الورقية