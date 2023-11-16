الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة والمحافظات.

وبفتح طريق إسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي بعد إغلاقه لعدة ساعات بسبب الشبورة الكثيفة التي ظهرت بشدة في منتصف اليوم وحتى بعد الفجر، لذلك تم إغلاقه للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة هذه، مناشدة قائدي المركبات بضرورة الحيطة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

ميدان عبدالمنعم رياض

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، وتجود كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، بينما توجد بعض الكثافات المرورية في الكورنيش المتجه للمؤسسة، كما توجد كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر مستمرة حتى العباسية.

الكثافات المرورية

وعن الحالة المرورية بمحافظة الجيزة، توجد بعض الكثافات المرورية شارع ترسا بسبب غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وتظهر كثافات متحركة في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، وهناك كثافة مرورية في شارع فيصل بدءا من محطة المريوطية وحتى الطالبية.