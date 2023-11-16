الكاميرات كشفت اللص.. كواليس سرقة الفنانة جوري بكر في مطار القاهرة

تعرضت الفنانة جوري بكر لواقعة سرقة حقيبتها وبها متعلقات ثمينة ومشغولات ذهبية، وذلك حال خروجها من مطار القاهرة الجوي.

كشفت التحريات الأولية أن الحقيبة بداخلها مشغولات ذهبية وجهاز إرضاع مولود وتم سرقتها في مطار القاهرة الجوي، عقب عودتها من مدينة شرم الشيخ برفقه زوجها.

أضافت التحريات الأولية بأن الفنانة جوري بكر، كان تحمل طفلها الرضيع وأثناء وقوفها لم تجد حقيبتها بالصالة رقم 1 في مطار القاهرة، ولذلك اتجهت إلى شرطة المطار وتم مراجعة كاميرات المراقبة ومشاهدة لحظة سرقتها.

أوضحت التحريات بأن حقيبة الفنانة حورية بكر، كان بها عقد ذهب مرصع بالأحجار الكريمة وملابس شخصية ومكواة بخار غالية الثمن وجهاز إرضاع صغير وملابس خاصة، ونظارات شمس براند وبعض المجوهرات الثمينة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة سائق خاص، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.



وأوضح المتهم إنه تمكن من سرقة الفنانة جوري بكر عقب عودتها من السفر رفقة زوجها، وغافلها واستولى على حقيبتها التي تحتوي على مشغولات ذهبية وأشياء باهظة الثمن.

وباشرت الجهات المختصة التحقيقات مع المتهم بسرقة الفنانة جوري بكر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وعقب ذلك، قدمت الفنانة جوري بكر بالتنازل عن حقها ضد المتهم بسرقتها بعدما استعادت أغراضها، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

المؤبد لجنايني قتل سيدة بسبب المخدرات في كرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة جنايني بالسجن المؤبد؛ لإدانته بقتل سيدة بسبب خلافات حول التحصل على المواد المخدرة بمنطقة كرداسة.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 994 لسنة 2023 جنايات كرادسة، إلى المتهم أحمد. س، 23 سنة، جنايني، أنه في يوم 15 نوفمبر 2022، قتل المجني عليها منى. أ، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر خلاف نشب بينهما استهل السلاح الأبيض -خنجرًا-، مسددا لها عدة طعنات استقرت بأنحاء جسدها محدثا إصابتها الموصوفة التي أدت إلى وفاتها.

وأردفت التحقيقات، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض -خنجرًا- دون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة المهنية أو الحرفية.

القبض على 3 لصوص حاولوا سرقة شخصين أمام منزل في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بأسيوط لقيامهم بإصابة شخصين بطلق ناري وجرح طعني حال محاولتهم سرقتهما بالإكراه.

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله شخصين أحدهما مصاب بعيار ناري، والثاني بجرح طعني مقيمين بدائرة المركز.

بسؤالهما قررا أنه حال جلوسهما أمام مسكن أحدهما بدائرة المركز فوجئا بمجهولين أحدهما يحمل بندقية آلية والآخر سكينا، يحاولان سرقتهما ولدى مقاومتهما حدث اشتباك بينهما فتعديا عليهما بالسلاح الناري والأبيض فأحدثا إصابتهما ولاذا بالهرب دون سرقتهما.



بالفحص أسفرت الجهود، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، أحدهم اقتصر دوره على مراقبة محل الواقعة وتأمينه أثناء ارتكاب الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية وخزينتين وبندقية خرطوش وفردين محليين وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسلاح أبيض سكين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من تاجر في أطفيح

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة باستمرار حبس 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من تاجر أقمشة في أطفيح.

وخلال التحقيقات أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم أن المجنى عليه دائم التردد على الكافتيريا محل عمله، وعلم أن بحوزة المجنى عليه مبالغ مالية، فاختمر فى ذهنه سرقته مما دعاه للاتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة.

وكانت نيابة الجيزة قد باشرت تحقيقات موسعة في تعرض تاجر أقمشة لسرقة مبلغ مليون و150 ألف جنيه، بمنطقة أطفيح في الجيزة، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة.



وكشفت التحقيقات أنه أثناء استقلال تاجر أقمشة- مقيم بساحل سليم بأسيوط سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى اعترض طريقهم سيارتين وترجل منهما أشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وقاموا بتهديدهم واستولوا منه على مبلغ مالى (مليون و150 ألف جنيه) وفروا هاربين.

وأمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 10 أشخاص) وضبط 9 من المتهمين وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 محدث صوت- سلاح أبيض- 3 سيارات " اثنين منهم مُستخدمين فى ارتكاب الواقعة – جزء من المبلغ المالي المسروق).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.