موعد مباراة البرتغال وليشتنشتاين اليوم في تصفيات يورو 2024

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على نظيره ليشتنشتاين في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب رينبارك في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

يدخل المنتخب البرتغالي مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني روبيرتو مارتينيز وهو لا يعاني من أي ضغوط بعد حسم "برازيل أوروبا" بطاقة التأهل رسميًا إلى نهائيات أمم أوروبا القادمة.

ويتربع منتخب البرتغال على صدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في المواجهات الـ8 التي خاضها حتى الآن بالتصفيات بفارق 8 نقاط عن منتخب سلوفاكيا أقرب منافسيه.

ويقبع منتخب ليشتنشتاين في المركز السادس والأخير بجدول ترتيب المجموعة بعد الهزيمة في جميع المباريات التي خاضها.

موعد مباراة البرتغال وليشتنشتاين والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة البرتغال ضد ليشتنشتاين في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيقود اللقاء الحكم محمد الحكيم ويساعده فريدريك كلايفر وماكس روبن وايلد والحكم الرابع فريدريك كليت، حكم فار جوناس هانسن ومساعد فار جاكوب كيليت.

وستكون مباراة البرتغال ضد ليشتنشتاين مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي عامر الخوذيري، كما ستنقل عبر قنوات Premier Sports 1 HD وDiema Sport 3 HD وRTP 1.