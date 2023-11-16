المشدد لمتهمين أنهيا حياة مواطن في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ع.م" و " م.م.ع"، بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما والزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم في قتل المجني عليه " ع.م.ق" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19116 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد، بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مما ادي الي وفاته، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي اثر خلافات سابقة، بين كل من "م.ع.م" عاطل و" م.م.ع" طالب ، وبين المجني عليه " ع.م.ق" عاطل ، وفي يوم الواقعة حال سيرهما في الطريق العام أبصروا المجني عليه يسير بمفرده ،فقاموا بإحضار أسلحة بيضاء وانقضوا عليه بعدة طعنات فحدثت له الإصابات التي أودت بحياته ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين بالاتجار في الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليهم.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 4 عناصر إجرامية بمطروح عثر معهم على مواد مخدرة قدرت بأكثر من 2.7 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.



وكانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من المواد المخدرة، بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2.7 مليون جنيه.

وفي وقت مسبق رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 32،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد 5000 قرص عقار مخدر ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2،775،000 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الأقصرو المنوفية، من تكثيف جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.