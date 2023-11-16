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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا منوف القاهرة والعكس

القطارات
القطارات

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة .  

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جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

جاء ذلك بناءاً علي توجيهات  الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب  والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم  ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة . 
كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام (  122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة  ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام (  540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة )  إلى محطة القاهرة  طبقاً للجداول المرفقة . 
وجدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة . 
والهيئة لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

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