السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا منوف القاهرة والعكس

اعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعادة تشغيل بعض القطارات على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس ، وامتداد مسير بعض القطارات إلى محطة القاهرة .

جاء ذلك بناءاً علي توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وتقرر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 / 11 / 2023 إعادة تشغيل قطار رقم 560 ركاب طنطا / منوف طبقاً للجداول المرفقة .

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2023 إعادة تشغيل القطارات أرقام ( 122 اكسبريس طنطا / منوف / القاهرة - و قطار 545 ركاب القاهرة / منوف / طنطا - وقطار 563 ركاب القاهرة / منوف / طنطا ) طبقاً للجداول المرفقة ، وكذلك يتم امتداد مسير القطارات أرقام ( 540 ركاب طنطا / منوف / القاهرة – وقطار 547 ركاب القاهرة / منوف / طنطا – وقطار 546 ركاب طنطا / منوف / القاهرة ) إلى محطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .

وجدير بالذكر أنه قد تم إعادة تشغيل قطارى 328 / 327 ركاب شبين القناطر / القاهرة والعكس وبنفس جداولهم المقررة .

والهيئة لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .