تداول 9 آلاف طن و665 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 665 شاحنةبضائع و 96 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامةومتنوعة، و 393 شاحنة بضائع و84 سيارة، بينما بلغت حركة الصادرات 4500 طن بضائع عامةومتنوعة، و 272 شاحنةبضائع و12 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم الأحد، لاستقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين دليلة و ESNA، وشهد الميناء بالأمس وصول السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة السفينة الحرية ،

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1320 طن بضائع عامةومتنوعة و214 شاحنة بضائع، وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث كوين نفرتيتي و ايلة وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1130 راكبا بموانيها .



في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية، وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .



كما شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .