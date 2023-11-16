كراهية النوم من غير ذكر الله

النوم على ذكر الله سبحانه وتعالى أمر مستحبّ، أما النوم دون ذكره فهو مكروه؛ والأصل أن يغلب النوم المسلم بعد أن يغلب ذكر الله على قلبه؛ لأن الذي يغلب على الشخص عند النوم هو ما كان عليه قبل نومه، فيكون المسلم بذلك مع الله؛ بذكره في يقظته ونومه.

وقد رويت أحاديث تبيّن ذلك، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قعد مقعداً لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة)، فينبغي على المسلم الإكثار من ذكر الله تعالى في كلِّ أحواله، والتِرة هي النقص.

وذِكر الله تعالى يجب ان يكون في كل وقت وحين، وهناك أذكار خاصة لأوقات وأعمال خاصة، ومنها أذكار النوم، ولذكر الله عزّ وجلّ شأنٌ عظيم في حياة المسلم، وقد قال تعالى في ذلك: (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ)، فهو العبادة التي يؤديها؛ ليحصل على الأجر العظيم، وبه تنجلي همومه، ويتسع رزقه، وينشرح صدره، فالذكر من شكر الله -تعالى- على نعمه ومنحه.



