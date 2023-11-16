فئات مسموح لها التقديم في نظام أبنائنا في الخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المسموح لها بدخول الامتحان ومواد الامتحان على نظام أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2023/2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه يسمح لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، تطبيقا لأحكام قانون التعليم رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يشترط للتقدم للامتحان ألا يقل الطالب في أول أكتوبر من العام الحالي ۲۰۲٣ عن ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى للقبول بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، و خمس سنوات ونصف بالنسبة للصف الأول الابتدائي

فئات مسموح لهم بالتقديم لامتحانات أبنائنا في الخارج

الطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية أو مدارس المسار المصري على أن يرسل الطالب بيان النجاح لأخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس للمسار المصري.

الطلاب الناجحون بالصفوف الأول والثانى رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي على نظام ابناؤنا في الخارج.

الطلاب الناجحون فى امتحان النقل من صف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من السفارة.

الطلاب الناجحون المحولون من الأزهر الشريف من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

يؤدى جميع الطلاب المتقدمين في نظام أبنائنا في الخارج الامتحان الصف الثاني الثانوي امتحانات المواد العامة والتخصصية كالتالي: مواد عامة تضاف للمجموع الكلى: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية)، ومواد عامة لا تضاف للمجموع الكلية التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان .

أما المواد التخصصية التي تضاف للمجموع الكلي، يتعين على الطالب اداء الامتحان فى المواد التالية على حسب الشعبة: الشعبة العلمية: الكيمياء - الأحياء - الفيزياء - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية .

الشعبة الأدبية: التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق الرياضيات العامة . على أن يدون الطالب باستمارة التقدم عند التسجيل على المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج الشعبة التي يرغب الالتحاق بها .

وأشارت إلى أنه لا يحق للطالب تغيير الشعبة إلا بعد التقدم بطلب رسمى للجنة النظام والمراقبة قبل أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.