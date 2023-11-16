استبعاد " ميتوما من قائمة منتخب اليابان لهذا السبب

تقرر استبعاد الجناح كاورو ميتوما لاعب برايتون الإنجليزي من قائمة المنتخب المنتخب الياباني.

وذلك قبل ساعات من خوض تصفيات قارة آسيا المؤهلة لمونديال 2026 بسبب الإصابة.

سجل ميتوما (26 هدفا) سبعة أهداف في 18 مباراة مع منتخب بلاده وبرز كواحد من أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويفتقد المدرب هاجيمي مورياسو لجهود نجم برايتون حين تستضيف اليابان على أرضها ميانمار الخميس ، وتليها سوريا الثلاثاء في جدة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً كوريا الشمالية.