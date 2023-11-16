تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم

استقر المدير الفني روي فيتوريا على تشكيل منتخب مصر الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد منتخب جيبوتي والتي ستجمع بينهما في إطار تصفيات كأس العالم.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي :

حارس المرمى : محمد الشناوي

الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

الوسط: طارق حامد - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

ويخوض منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الحالية بشهر نوفمبر، مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

و يستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة جيبوتي في الجولة الأولى اليوم الخميس 16 نوفمبر، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 7 بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة.

ثم يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته مع نظيره سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، في ليبيريا، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، مع منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.