القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات كأس العالم

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي التي ستجمع بين المنتخبين مساء اليوم في تصفيات كأس العالم.

و يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ضد منتخب جيبوتي مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر ضد جيبوتى مساء اليوم الخميس عبر شبكة قناة أون تايم سبورت الرياضية بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة في تصفيات المونديال.

وستنطلق مواجهة مصر و جيبوتي في تمام الساعة 6:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيخوض منتخب مصر ثاني مبارياته مع نظيره سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، في ليبيريا، بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.