نشرة أخبار التوك شو.. اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء وهدنة وشيكة بغزة

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شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على جيش الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية بسبب اقتحام مجمع الشفاء في غزة.

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أحمد موسى يفتح النار على أمريكا وإسرائيل بسبب مستشفى الشفاء.. كذب وفشل



قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي، إن مصر لم تتخل منذ بداية الحرب على غزة عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وكانت دائمًا السباقة لحماية الفلسطينيين.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامحلل فلسطيني: ثلاثة أرباع المساعدات لأهالي غزة قدمتها مصر (فيديو)



تتضامن شعوب العالم الحر مع الفلسطينيين وتطالب بحل عادل لقضيتهم، إذْ خرجت عشرات المظاهرات في أوروبا وأمريكا للمطالبة بالوقف الفوري للإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة.

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كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن الفشل الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة بعد أن فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه.

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها عن وجود مناقشة تُجرى حاليًا بشأن تفاصيل صفقة تبادل أسرى تنص على إطلاق سراح 100 فلسطينية ومعهن عدد من الأطفال، مقابل أن تطلق الفصائل الفلسطينية العشرات من النساء والأطفال الإسرائيليين، نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنااتفاق وشيك على هدنة وإطلاق سراح المئات وإدخال 200 شاحنة يوميًا لغزة



قال الإعلامي إبراهيم عيسى: “إن اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة، إذْ تجولت في حجراته وغرفه وحاصرت الدبابات ساحاته”، مؤكدًا أن اقتحام المستشفى صورة من صور الهمجية والإجرام الدولي واللاإنسانية والوحشية.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناإبراهيم عيسى: اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء تكريس لأسلوب.. حد ليه شوق في حاجة!!!



قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني: “إن الاحتلال الإسرائيلي أصابه الغرور والتكبر فلم يعد يفكر بطريقة صحيحة وهو ما نشاهده اليوم من غطرسة وشعور بالتفوق والقوة، وأنهم فوق القانون والمحاسبة ويحق لهم أن يفعلوا ما يشاؤون”

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مستشار الرئيس الفلسطيني: "الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي" (فيديو)



قالت النائبة رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ، إن جميع الوفديين يقفون خلف المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بكل قوتهم.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامدير حملة د.عبدالسند يمامة: كل الوفديين على قلب رجل واحد خلف مرشح الحزب



قالت رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ، إن كل الوفديين خلف عبد السند يمامة "على قلب رجل واحد".. والممارسة السياسية بالنسبالنا "عقيدة".

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