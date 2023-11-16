ضمن مجموعة مصر..إثيوبيا تتعادل مع سيراليون في تصفيات المونديال

تعادل منتخب إثيوبيا مع نظيره سيراليون دون أهداف ،ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اقيمت المباراة على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة بالمغرب، والذي يعتبر ملعب منتخب إثيوبيا التى اختارته لاستقبال مبارياتها بدلا من إثيوبيا.

وتأجل انطلاق الشوط الثاني بسبب غياب الرؤية بعدما سيطرت الأجواء الضبابية على ملعب بن أحمد العبدي، حيث توقفت المباراة لما يقرب من 50 دقيقة قبل أن تعود للاستئناف مرة أخرى.

ويعتبر المنتخبان من ضمن مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية، مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي.

قرعة التصفيات

وجاءت قرعة تصفيات أفريقيا لمونديال 2026 كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر ، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

الثانية: السنغال، الكونغو الديموقراطية ، موريتانيا ، توجو ، السودان ، جنوب السودان.

الثالثة: نيجيريا، جنوب أفريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندا، ليسوتو.

الرابعة: الكاميرون ، كاب فيردي ، أنجولا ، ليبيا ، إيسواتيني، موريشيوس.

الخامسة: المغرب ، زامبيا ، الكونغو ، تنزانيا ، النيجر، اريتريا.

السادسة: كوت ديفوار، الجابون ، كينيا ، جامبيا ، بوروندي، سيشيل.

السابعة: الجزائر، غينيا ، أوغندا ، موزمبيق ،بوتسوانا، الصومال.

الثامنة: تونس، غينيا الاستوائية ، نامبيبيا ، مالاوي ، ليبيريا، ساو تومي.

التاسعة: مالي، غانا ، مدغشقر ، أفريقيا الوسطي ، جزر القمر، تشاد.

ويتأهل 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بعد زيادة عدد المنتخبات في النظام الجديد للبطولة والتي ستضم 48 فريقًا بدلا من 32 في النسخ السابقة من المونديال.

ويتأهل من التصفيات 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، وهم أصحاب الصدارة في كل المجموعات، على أن يتأهل 4 منتخبات أصحاب أفضل ثواني في كل المجموعات إلى الملحق، حيث سيتواجه فريقان في نصف النهائي ثم النهائي ليتأهل من القارة السمراء منتخب إضافي لخوض الملحق العالمي، بخلاف الـ9 منتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.