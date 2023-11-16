اتحاد السلة يكشف كواليس عقوبات الأهلي والزمالك بسبب أحداث القمة

تحدث محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على لجنة المسابقات عن العقوبات الموقعة على الأهلي والزمالك بعد مباراة الأمس.

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مجلس إدارة اتحاد السلة وافق على توصيات لجنة المسابقات بشأن العقوبات على الأهلي والزمالك".

وتابع: "جمهور الزمالك حضر مباراة الأهلي رغم أن اللقاء مقام بدون حضور جماهيري ولذلك تم توقيع غرامة على النادي، كما أن أحمد عزب لاعب الزمالك توجه للاعبي الأهلي عقب المباراة واحتك بهم وتسبب في مشادة ولذلك تمت معاقبته".

وواصل: "حكم المباراة لم يدون أي شيء في تقريره بشأن أحمد مرعي.. وهذا يعني عدم وجود تجاوز من مدرب الزمالك، من الوارد ان يحدث عصبية بسبب سير المباراة ولكن العصبية لا تعني وجود تجاوز، التقرير لم يذكر أي شيء بخصوص مدرب الزمالك وبناءً عليه لم تتم معاقبته".

وعن تصريحات نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن عدم معاقبة بعض لاعبي الأهلي بسبب وجود تجاوزات، عقل فتحي "لم يحدث أي تجاوز من جانب لاعبي الأهلي، اللاعبون حاولوا الدفاع عن مدربهم عندما كان هناك تخوف من وجود احتكاك بين جماهير الزمالك وأوجستي".

واختتم محمد فتحي تصريحاته "مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة ستقام بدون حضور جماهيري حتى الآن، النادي الأهلي هو المسؤول عن الحصول على الموافقة الأمنية بشأن المباراة".