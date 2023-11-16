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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: كهربا تسبب في خسارتنا أمام الأهلي بالسوبر

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

أكد إبراهيم عبدالخالق لاعب نادي الزمالك، أن محمود عبدالمنعم كهربا زميله السابق ولاعب الأهلي الحالي، هو من تسبب في خسارة مباراة السوبر أمام الأهلي، بنتيجة 3-2 في الإمارات.

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 وتابع عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كهربا خالف الأوامر وكنا نتقدم بهدف دون رد، ومحمد إبراهيم كان من المفترض أن يسدد ركلة الجزاء في تلك المباراة، وبعد ذلك المباراة انقلبت ضدنا". 

وأضاف إبراهيم عبدالخالق: "حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، هو مثلي الأعلى وحببني في الكرة، وهو من أفضل لاعبي الوسط في مصر، ولا يزال يتمتع بحماسه في المباريات الخماسية".

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