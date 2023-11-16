فوده يبحث التشغيل الأمثل لمحلات ممشى شارع السلام بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع شاغلي المحلات بممشى شارع السلام بمدينه شرم الشيخ ،

بحضور الدكتوره ايناس سمير نائب المحافظ واللواء رماح هاشم رئيس مدينه شرم الشيخ واللواء محمود السوليه مستشار المحافظ لشئون المحليات وممثلى الجهاز التنفيذي للمدينه ،وعدد كبير من شاغلي المحلات ومديري المديريات المعاونه ،

واطلق المحافظ حوارا تم خلاله الاستماع للنقاط الايجابيه والسلبيه والتي ادت لعدم تشغيل محلات الممشي على الوجه الامثل وكما هو مخطط له ، رغم نجاح من التجارب والنشاطات المختلفه به ،

واستمع المحافظ لعدد كبيرمن المشاكل فيما يخص خدمات الكهرباء والماء والغاز لدى بعض الشاغلين، وكذا عدم تشغيل بعض المحلات رغم تاجيرها وسداد قيمتها الايجارية بصوره منتظمه ،مما يؤثر على نجاحات الانشطه الاخرى لكون الممشى وحده واحده متكامله تقدم عدد من النشاطات المختلفه ،

وطرح المحافظ والحضور بعد المقترحات التي من شانها تطوير التشغيل عن طريق الخدمات المقدمه وبعض التسهيلات وكذا تعيين مسئول من مجلس المدينه يكون مشرفا على خدمات محلات الممشى ،وكذا انشاء عددا من النشاطات الاخرى الموازيه للنشاطات الحاليه مثل انشاء عدد اربع ملاعب للبادل في ظهير المحلات مع اضافه عدد من مواقف السيارات ودورات المياه العموميه ،وكذا تفعيل مشروع الدراجات وذلك في سبيل ان يتم تشغيل الممشى بكافه طاقاته وانشطته المختلفه مع بدايه يناير القادم.

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