مدير حملة د.عبدالسند يمامة: كل الوفديين على قلب رجل واحد خلف مرشح الحزب

قالت النائبة رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ، إن جميع الوفديين يقفون خلف المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بكل قوتهم.



وأضافت مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "أون إي"، مساء اليوم الأربعاء، أن الاختلاف موجود في أي مكان وكل حزب ، والاختلاف في حزب الوفد كان قبل ترشح الدكتور عبدالسند يمامة بسبب رغبة البعض في الترشح، ولكن بعد قرار اختيار الدكتور عبد السند يماما كمرشح للحزب انتهت الخلافات تماما والجميع أيد القرار

:وتابعت: “نحن حزب مؤسسي وله مسيرة ومسار ومنهج ولدينا التزام حزبي وكل الوفديين على قلب رجل واحد خلف الدكتور عبدالسند يمامة، والخلافات انتهت”

تاريخ حزبنا الكبير يلزم كل وفدي بالثوابت الوفدية

وأردفت : “حزب الوفد من أقدم الأحزاب في العالم وليس في مصر فقط، وعمره 104 عاما تفككت خلالها دول وزالت دول” مشيرة إلى أن هذا التاريخ الكبير يلزم كل وفدي بالثوابت الوفدية

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يختار خطابًا معينًا في كل جولة انتخابية ، ففي الدقهلية كان عنوان الخطاب “غزة في قلب الوفد”، وخطاب زيارة بورسغيد سيكون عن “عيد الجهاد وتاريخ الوفد".

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن خطابه ليس موجهًا للوفديين فقط ولكن لجميع المصريين وفي طليعتهم الوفديين، معقبًا: "لن أنجح بأصوات الوفديين فقط ولكن بأصوات جميع المصريين الذين هم في الأساس وفديين بحكم التاريخ فكل مواطن لديه أب أو جد وفدي".

وأشار رئيس الوفد إلى أنه لن يكون حزينا حال خسارته للانتخابات الرئاسية خاصة أن الأسرة تريده بجوارها.

لن أدفع جنيهًا للحصول على صوت ناخب

وأكد يمامة أن الانتخابات تعني المشاركة فلا يصح أن نجد حجم المشاركة 20% فقط، وبعد المشاركة يأتي الاختيار، مشددًا على أنه لن يدفع جنيهًا للحصول على صوت ناخب.