إبراهيم عبدالخالق: أحمد فتحي تسبب في فشل إنتقالي للأهلي

أكد إبراهيم عبدالخالق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه وقع للنادي الأهلي في عام 2014 قبل الانتقال إلى الفارس الأبيض بعد ذلك.

وتابع عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك اتفاق مع الأهلي على الانضمام ولكنهم كانوا ينتظروا موقف أحمد فتحي مع أم صلال القطري، وبعد قدومه فشلت الأمور".

وأضاف إبراهيم عبدالخالق: "بعد ذلك دخل الزمالك في المفاوضات وتمت الصفقة، وطلبت عقودي من الأهلي وتم منحي العقود وكان هناك احترام متبادل".