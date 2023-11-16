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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إبراهيم عبدالخالق: أحمد فتحي تسبب في فشل إنتقالي للأهلي

إبراهيم عبد الخالق
إبراهيم عبد الخالق

أكد إبراهيم عبدالخالق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أنه وقع للنادي الأهلي في عام 2014 قبل الانتقال إلى الفارس الأبيض بعد ذلك. 

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وتابع عبدالخالق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان هناك اتفاق مع الأهلي على الانضمام ولكنهم كانوا ينتظروا موقف أحمد فتحي مع أم صلال القطري، وبعد قدومه فشلت الأمور".

 وأضاف إبراهيم عبدالخالق: "بعد ذلك دخل الزمالك في المفاوضات وتمت الصفقة، وطلبت عقودي من الأهلي وتم منحي العقود وكان هناك احترام متبادل".

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