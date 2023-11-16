مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة : وضعنا آليات لتحسين الوضع الاقتصادي (فيديو)

قالت رشا أبو شقرة، مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ، إن كل الوفديين خلف عبد السند يمامة "على قلب رجل واحد".. والممارسة السياسية بالنسبالنا "عقيدة".

وأضافت مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "أون إي"، مساء اليوم الأربعاء أن حزب الوفد حزب هو حزب أسسه الشعب وأعضائه يسمون بضمير الأمة ولذلك من الطبيعي أن نشعر بالمواطن والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، معقبة: نمتلك رؤية اقتصادية ووضعنا الآليات التي نستطيع من خلالها تحسين الوضع القائم.



وتابعت مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: “ من الطبيعي أن يكون هناك مشكلة وأن يشعر المواطن بها لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على وتيرة واحدة، والدليل على وجود مشكلة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا لحوار وطني لمناقشة الحلول لتلك المشاكل”



وكان الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أكد في حوار سابقـ أنه حدد المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وطرق حل تلك المشاكل.

وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن الأزمة أن الاقتصاد المصري ضعيف لأنه اقتصاد ريعي استهلاكي وليس إنتاجي وتأثر بالأزمات التي يواجهها العالم خلال السنوات السابقة مثل انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إصلاحات في الهيكل الاقتصادي ومواجهة أزمة التضخم وانفلات الأسعار.

علاج للتضخم على المدى القصير والمتوسط والبعيد



وأشار المرشح الرئاسي إلى أن هناك علاج للتضخم على المدى القصير والمتوسط والبعيد، موضحا أن العلاج على المستوى القصير يكون بزيادة المعروض من السلع ووقف ضريبة القيمة المضافة وعلى المدى الطويل زيادة الاستثمار ودغع عجلة الصناعة وكل تلك الحلول معروفة وليست أسرارا، بالإضافة إلى العمل على حل أزمة البطالة.

وفي سياق متصل، أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن برنامجه الانتخابي من مجهوده بجانب الاستعانة بمجموعة من المتخصصين لوضع عدد من الجوانب والملفات والمحاور، مشددًا على أنه يترك التفاصيل دائمًا للمتخصصين وأهلها.

وأوضح "يمامة"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة "سي بي سي"، أنه ليس أستاذ في الاقتصاد لكنه معني ومطلع ويترك وضع البرامج والمحاور المتخصصة في برنامجه الانتخابي للمتخصيين والأساتذة في الاقتصاد.

السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد

وتابع: "السياسة ليست مسألة خيال ولكن السياسة بها التزام وقواعد"، مشددًا على أنه لا يصح فصل السياسة عن الاقتصاد والتشريع.

وفي وقت سابق، أضاف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة، أن بعض الملفات تحتاج سلطة الوصول إلى معلومات لوضع رؤية لحلها، مشددًا على أنه يجب أن نبعد عن مجالات استثمار تدخل الدولة إلا فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن الاقتصاد علم لا يجب أن يعهد به إلا متخصص.