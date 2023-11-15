عاجل
مدير حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة : وضعنا آليات لتحسين الوضع الاقتصادي (فيديو)
الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أبو فريخة: لم نقصد الإهانة بكلمة "أتباعه" الواردة في عقوبات قمة السلة

مجدي أبو فريخة رئيس
مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

علق مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، على عقوبات مباراة الأهلي أمام الزمالك في دوري المرتبط، وكلمة "الأهلي وأتباعه"، في بيان العقوبات.

txt

اتحاد السلة يعلن إيقاف أوجستي وتغريم الأهلي والزمالك.. تفاصيل

وأكد أبو فريخة، أن كلمة أتباع ليس لها علاقة بالإهانة وأن تلك الكلمة هي متبعة من الاتحاد الدولي لكرة السلة وموجودة في اللائحة، ولا يوجد بها أي مشكلة كما صورها البعض.

وتابع مجدي أبو فريخة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عقوبات المباراة على حجم الخطأ، وبالتالي كانت عقوبات الزمالك أخف وتم معاقبته على دخول الجماهير وخروجهم".

وأضاف رئيس اتحاد كرة السلة: "عقوبات الأهلي جاءت بسبب تصرفات أوجستي بوش المدير الفني وما حدث منه خلال اللقاء، ونأمل أن يحضر الجمهور في الفترة المقبلة، وأحزن لغياب الجماهير".
 

الجريدة الورقية