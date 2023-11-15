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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يكشف أسباب عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك الكرة المصرية السابق، أن الجماهير تعزف حالياً عن حضور مباريات منتخب مصر في الفترة الأخيرة.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الحضور الجماهيري عادة للمشجعين موضحاً أن تخفيض أسعار التذاكر خطوة جيدة ولكن لا تكفي لوحدها.

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وأضاف:" المشجع يعتاد على الذهاب لحضور المباريات باستمرار مع الأندية وهو ما يجعله يذهب لتشجيع منتخب مصر بشكل طبيعي".

وتابع:" أتذكر دائماً أنني ذهبت خلف المنتخب الوطني وأنا مشجع في مباريات عديدة وعمري لا يتجاوز 8 سنوات لأنني اعتدت على الذهاب لحضور مباريات الزمالك ونفس الأمر للعديد من أصدقائي الأهلاوية".

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