السجن 3 سنوات لعصابة تهريب المهاجرين للخارج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص فى تهريب المهاجرين للخارج بــ بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين أحمد السيد وحمادة كامل بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، هربا وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على مبالغ مالية كسب مادي من المهاجرين المجني عليهم بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية إيطاليا وقد كانت هذه الجريمة ذات طابع غير وطني.

أضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، التي أصدرت حكمها المتقدم.

أكدت شهادة مدير إدارة الاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية فى تحقيقات النيابة العامة، أنه وما أن تناهى إلى علمه وصول المجني عليهم إلى ميناء القاهرة الجوي مرحلين من جمهورية إيطاليا أجرى مناقشتهم فردوا بما لا يخرج عن مضمونه عن تحرياته النهائية التي توصلت إلى ضلوع المتهمين المذكورين وآخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية.