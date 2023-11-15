تفاصيل جديدة فى مقتل طفل على يد زوج والدته

تباشر النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته بمنطقة النهضة بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان.

واعترف المتهم بقتل إبن زوجته بمنطقة النهضة بالقاهرة، خلال تحقيقات النيابة باعترفات تفصيلية، قائلا إنه كان دائما ما يعتدي بالضرب على ابن زوجته بسبب أو بدون سبب، ويوم الواقعة فور رجوع الطفل من “الحضانة” اعتدى عليه بالضرب حتى أغمى عليه.

وأضاف المتهم، أنه أخذ المجني عليه إلى المستشفى لإسعافها وابلغ المستشفى بأن والدته اعتدت عليها، لكن تم اكتشاف واقعة التعدي على الطفل وابلاغ الاجهزة الأمنية، التي نسبت التهمة إلى المتهم.

وكشفت التحريات الأولية حول واقعة مقتل طفل صغير يبلغ من العمر 6 سنوات على يد زوج والدته فى منطقة النهضة بالسلام فى القاهرة، أن المتهم كان يتعدى عليه بالضرب بشكل دائم كونه كان يتعاطى مواد مخدرة، ولم تتمكن الزوجة من تركه كونه كان يهددها “لو سبتى البيت هحزنك على عيالك".

وأضافت التحريات أن المتهم كان يضرب الطفل لمدة يومان بسبب بكائه الشديد حتى أحدث به عدة إصابات متفرقة بالجسد، وظل يعذبه حتى توفى فى أيده، وبعدها تركه وفر هاربًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 6 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل يدعى “ماهر. س” يبلغ من العمر 32 عاما، وهو الزوج الثانى للسيدة نادية، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة