وزير الرياضة يؤازر المنتخب المصري لكرة القدم

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة المنتخب الاول لكرة القدم فى مقر اقامته بأحد الفنادق بالقاهرة وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد يحي رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للرياضة.



واشار وزير الرياضة فى حديثه مع لاعبي المنتخب إلى انه لدينا العديد من المشروعات القومية لتطوير كرة القدم المصرية ونمتلك من الفكر والرؤيا وبالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتنفيذ وتحقيق افضل النتائج.



وطمأن وزير الرياصة لاعبي المنتخب المصري الاول لكرة القدم بان الرياضة المصرية فى جميع الالعاب بخير والجمهور المصري ينتظر الكثير من لاعبي الفريق الوطنى لكرة القدم فى المرحلة المقبلة ، خاصة ان هذا الجيل يمتلك من النجوم ذات الاسماء الكبيرة والمعروفة على المستوي العالمي ، كما يمتلك جهاز فنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على اعلى مستوي وانهى صبحي حديثه للاعبي المنتخب انتم املنا وامل الجمهور المصري .



ووعد كابتن المنتخب المصري محمد صلاح بتحقيق المنتخب وحجز تذكرة التأهل للمونديال مبكرا مؤكدا ثقته الكبيرة فى لاعبي المنتخب المصري فى التأهل الى كأس العالم المقبل ٢٠٢٦.



فيما اشار فيتوريا الى امتلاك المنتخب القومي المصري للاعبين يعشقون تمثيل منتخب بلادهم وقام المدير الفنى لمنتخب مصر بوعد الجمهور المصري بتحقيق التأهل لكأس العالم والبداية سيشاهدها الجمهور المصري بمباراة المنتخب غدا الخميس باستاد القاهرة امام منتخب جيبوتى.

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ والتى يستهلها منتخبنا القومي بملاقاه نظيره الجيبوتى ، والتي من المقرر اقامتها مساء غدا الخميس في إطار الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ٢٠٢٦

وتعد فرص منتخب مصر كبيرة في التأهل إلى كأس العالم القادم 2026 في ظل تطبيق النظام الجديد لاول مرة فى تلك التصفيات بتواجد 9 منتخبات أفريقية وهو النظام الجديد الذي اقره الاتحاد الدولى لكرة القدم مؤخرا .

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون وجيبوتي، وإثيوبيا.