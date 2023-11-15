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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لجنة الانضباط توضح تفاصيل عقوبة إيقاف تاليسكا

تاليسكا لاعب النصر
تاليسكا لاعب النصر

أوضحت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل العقوبة التي أصدرتها تجاه أندرسون تاليسكا لاعب النصر بالإيقاف لمباراتين.

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وأكدت اللجنة أن إيقاف تاليسكا مباراتين كالأتي :

- المباراة الأولى أمام الخليج 

- المباراة الثانية أمام الشباب في نفس البطولة التي تعرض فيها للطرد

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف تاليسكا مباراتين على خلفية حصوله على الكارت الأحمر في مباراة فريقه أمام الاتفاق في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحصل تاليسكا على الطرد بسبب توجيه ضربة قوية لوجه لاعب الاتفاق قبل أن يعود الحكم إلى تقنية الفار ويعطي اللاعب الكارت الأحمر في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

وفاز النصر على الاتفاق بهدف دون رد سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 107 من عمر المباراة ليمنح العالمي بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من كأس الملك.

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