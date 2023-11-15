مسابقات للموهوبين ضمن احتفالات عيد الطفولة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر نوفمبر الجاري.

يأتي هذا ضمن البرنامج الذي ينفذه فرع ثقافة الفيوم، تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وضمن احتفالات أعياد الطفولة.

خلال ذلك تواصلت فعاليات المسابقة الكبري للموهوبين للموسم الثالث على التوالي بحضور عدد من طلاب المدارس، وذلك ضمن احتفالات عيد الطفولة، بقاعة مكتبة الطفل والشباب بطامية، بالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، وتشمل المسابقات مجالات الشعر والغناء والإنشاد الديني، من الموهوبين بمركز طامية، بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم أحمد موسى، عواد الهنداوي رئيس قسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية، وفاتن شعبان مشرفة نادي الموهوبين بالمكتبة، وقد استهدفت المسابقة في يومها الثاني والثالث الفئة العمرية من سن 12 حتي 18 سنة.

ورشة أدبية لمناقشة أعمال أعضاء نادي أدب قصر ثقافة الفيوم

و عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم الورشة الأدبية الأسبوعية، تضمنت عروض ومناقشة لأعمال أعضاء النادي، والموهوبين في مجالات شعر الفصحي، والعامية، والقصة القصيرة، قدمت خلالها الشاعرة مروة عادل قصيدة بعنوان '' فلسطين''، قام بمناقشتها كلا من الشاعر محمد شاكر ومحمد قاياتي، تلاها عرض لشعر العامية أحدهما بعنوان '' مفتتح '' للشاعر أحمد عادل، والأخري بعنوان ''فلاح وف عنيه الصبح'' للشاعر محمد صلاح، أعقبها مناقشة نقدية للمفكر عصام الزهيري، والشعراء: كريم سليم، ومحمد شاكر، أعقبها عرض قصة قصيرة بعنوان ''حديث الليل'' لزهراء أحمد، ومناقشتها من جانب الشاعر محمد شاكر، والمفكر عصام الزهيري، واختتمت الورشة بأبيات شعرية للشاعر محمد شاكر.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، نظمت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي ترفيهي، بحضور طلاب مدرسة العدوة الإبتدائية، تم خلاله ورشة حكى لقصة ''حكايات الطفولة السعيدة''، إعداد أياد عيساوى، نفذتها هناء حسن مسئول مكتبة الطفل، تناقش القصة عددا من الإرشادات الصحية والسلوكية للأطفال منها؛ تجنب الكذب، التغذية الصحية، والحفاظ علي الجسم من الأمراض.