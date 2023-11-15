إحالة المتهمين بسرقة طن ونصف حديد للمحاكمة

احالت نيابة الشروق وبدر، 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة السرقة.

اوكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

ووبمواجهة مالك المخزن بأقوال المتهمين أعترف أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.