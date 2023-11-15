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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إحالة المتهمين بسرقة طن ونصف حديد للمحاكمة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

احالت نيابة الشروق وبدر، 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح تمهيدا لمحاكمتهم بتهمة السرقة.

اوكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

 وأضاف المتهمان أنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

ووبمواجهة مالك المخزن بأقوال المتهمين أعترف أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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