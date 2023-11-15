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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب جيبوتي: لدينا إستراتيجية لإيقاف صلاح والنتيجة هي الأهم

عبد الرحمن عقيل المدير
عبد الرحمن عقيل المدير الفني لجيبوتي

أكد عبد الرحمن عقيل المدير لفني لمنتخب جيبوتي أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه في مواجهته المرتقبة امام منتخب مصر والمقرر لها مساء غدٍ الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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وقال عبد الرحمن عقيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “ سنقدم افضل ما لدينا، نعرف ان مصر منتخب كبير لكن سنقدم افضل ما لدينا ونتمنى ان نعود فائزين ”.

وتابع: “ المنتخب المصري قوي لكن لدينا طموحات ولاعبين يمتلكون خبرة مواجهة الفرق المصرية هنا في مصر ”.

وأضاف عقيل: “ سنواجه أحد افضل منتخبات العالم وأفضل منتخب افريقي وهو يقدم مستويات رائعة في الفترة الأخيرة، بالنسبة لنا جئنا لتطوير أنفسنا والاستفادة من مواجهة مصر ”

وعن رقابة محمد صلاح نجم منتخب مصر قال المدير الفني لجيبوتي: “  محمد صلاح من افضل لاعبي افريقيا وهذا لا جدال فيه، نتحدث الان عن لاعب يؤدي يسجل في أحيان كثيرة ويقدم اداءًرائعاً ”.

وأكمل: “ المهم لدينا وجود حلول وعلينا ايقافه وتوجد بعض الخطط وإستراتيجية لإيقافه ”. 

وأتم: “ الحل موجود لكن هل نستطيع ايقافه ام لا لا؟  نعلم أنه لاعب رائع وسنقدم كل ما لدينا ونرى النتيجة ”.

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