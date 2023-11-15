عاجل
مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار هدن إنسانية وعاجلة بقطاع غزة طالبت بفتح جبهة ضد مصر.. سمير فرج يرد على مجلة الجيش الإسرائيلي (فيديو) مستشار الرئيس الفلسطيني: الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بالضغط العربي الإسلامي (فيديو)
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"صوتك مستقبلك".. ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية بثقافة الجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

صوتك مستقبلك .. شهدت مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، ندوة تثقيفية، بعنوان "المشاركة الانتخابية واجب وطني"، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للتوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وفي إطار الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بعنوان "صوتك مستقبلك"، وبالتعاون مع مركز إعلام الجيزة، ومديرية الأوقاف، ومطرانية الجيزة.

txt

جولات لأتوبيس الفن الجميل وأنشطة بالمدارس وفعاليات لذوي الهمم في احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

txt

قصور الثقافة .. لقاءات للتوعية بالسلوكيات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بالإسكان البديل

حق دستوري والتزام وطني

بدأت الندوة، بكلمة ترحيبية قدمها د. كرم ربيع بفرع ثقافة الجيزة، أكد خلالها على أهمية المشاركة السياسية باعتبارها "حق دستوري والتزام وطني"، يساهم في بناء مستقبل مشرق باختيار رئيس منتخب بشكل ديمقراطي سليم.

 

وتناول د. أحمد أبو طالب مدير إدارة التدريب بمديرية أوقاف الجيزة، دور الأئمة والوعاظ في توعية المواطنين بأهمية الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة فيها، لضمان التمثيل العادل والإيجابي في صناعة القرارات السياسية، وحث "أبو طالب" على المشاركة في كل أمر يحقق الاستقرار للوطن، والحرص على ظهور الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف.

في سياق متصل أشادت د. ولاء  مكاوي نائب رئيس حي جنوب الجيزة، في كلمتها بالحضور الفعال من الأوقاف ومطرانية الجيزة، وأكدت "مكاوي" على ضرورة توحيد الجهود والأهداف من أجل دعم قيم المواطنة في المجتمع دون إقصاء أو تحيز، والتأكيد على قبول الرأي والرأي الآخر،  من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في الانتخابات.

ومن جانبه، تحدث القس جبرائيل أديب ممثل مطرانية الجيزة، عن أهمية هذه اللقاءات التى تدعم الاستقرار والأمن، وتبث روح الطمأنينة في نفوس الشعب وخاصة الشباب أمل هذه الأمة، كما أكد على ضرورة الدعوة في كل اللقاءات إلى ضرورة المشاركة ومباشرة الحقوق السياسية، حفاظًا على استقرار الدولة، وتعزيزًا للروابط الاجتماعية والإنسانية التي تربط أبناء الوطن الواحد، وتحقيقًا لمصالح الشعب.

جاءت الندوة ضمن فعاليات فرع ثقافة الجيزة، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهدت حضور د. أماني يونس وحنان فوزي بالهيئة العامة للاستعلامات، و.د . محمد عبد المنعم بمديرية الأوقاف بالجيزة، وأحمد عبد النبي مدير مكتبة البحر الأعظم، وعدد كبير من أئمة وقساوسة الجيزة.

الجريدة الورقية